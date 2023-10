Kuypers daagt Iserbyt uit in Kermiscross: "Ardooie is beetje speeltuin voor mij"

clock 09:21 09 uur 21. Ardooie is een ouderwetse weidecross. Dat ligt me. Ik vind er een beetje een speeltuin terug. Gerben Kuypers. Ardooie is een ouderwetse weidecross. Dat ligt me. Ik vind er een beetje een speeltuin terug. Gerben Kuypers

Kuypers is in vorm: "Goeie voorbereiding". Iserbyt won nog niet dit jaar, Gerben Kuypers al wel. "Mijn seizoen is niet slecht gestart", zegt de 23-jarige "Na amper 3 wedstrijden is de nul weg achter mijn naam. In Zwitserland moest ik enkel mijn ploegmakker Kevin Kuhn laten voorgaan. In Beringen kende ik veel pech, maar werd ik er toch nog zevende." "Afgelopen zondag in Oisterwijk liep het zoals het hoorde en was het wel raak. Ik heb een goede voorbereiding achter de rug." "Bedoeling is dit jaar toch wel wat te laten zien in de Superprestige. Voor de X2O Badkamers Trofee pas ik. Ik ben nog jong en je kan niet alles rijden dit seizoen. De wereldbeker? Ik heb al een manche gemist door niet af te zakken naar Amerika." "Vorig jaar werkte ik enkele Franse crossen af, maar die ga ik dit seizoen links laten liggen."



Wie volgt Quinten Hermans op? We krijgen zeker een andere winnaar op de erelijst dan vorig jaar, want Quinten Hermans is er niet bij. Het weerwerk voor topfavoriet Iserbyt moet in eerste instantie komen van zijn teammaat en Europees kampioen Michael Vanthourenhout en Gerben Kuypers. Nog enkele interessante namen zijn Joran Wyseure, Emiel Verstrynghe, Jens Adams, Vincent Baestaens, Corné van Kessel en Lander Loockx.



Parcours. Het parcours is nog steeds 2.850 meter lang waarvan 2.030 meter over West-Vlaamse weidegrond. De start- en aankomstzone ligt traditioneel in de Stationsstraat.