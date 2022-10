Blanka Vas zet Kermiscross van Ardooie naar haar hand, Sanne Cant wordt zevende

Shirin van Anrooij wordt tweede op een halve minuut, Van Alphen is derde

De Hongaarse Blanka Kata Vas hoort het gerinkel van de bel die de laatste ronde aankondigt. Ze heeft een stevige voorsprong op Van Anrooij, 21 seconden. En dan is het wachten op Aniek van Alphen.

14 uur 54. Blanka Vas is er alleen vandoor.

Bij het ingaan van de voorlaatste ronde heeft Vas 15 seconden voorsprong op Van Anrooij. Van Alphen is derde op 1 minuut 33 seconden. Het podium lijkt, zonder pech, bekend.

14 uur 37. Blanka Vas is weer weg. De Hongaarse Vas slaat opnieuw een kloof en op het asfalt van Ardooie neemt ze afstand van van Anrooij. Van Alphen heeft de jonge Backstedt achter gelaten. Die volgt al op meer dan een minuut. .

De twee leidsters gaan samen de vierde ronde in. Daar achter heeft Backstedt heeft het gezelschap gekregen van de Nederlandse Aniek van Alphen

14 uur 31. Sanne Cant op één minuut. Voorbij de materiaalpost is er een hergroepering vooraan. Vas en Van Anrooij zijn weer samen. Bäckstedt krijgt het gaatje niet dicht. Belgisch kampioene Sanne Cant volgt al op 1 minuut met Riberolle. .