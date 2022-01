Tom Pidcock gaat voor 2 op 2 in Gullegem

12:30 12 uur 30. Pidcock voor 2 op 2. Na de 7 op 7 van Wout van Aert nu de 2 op 2 van Tom Pidcock? De jonge Brit won gisteren de wereldbekermanche in Hulst en is dinsdag de publiekstrekker in de losse cross in Gullegem. Hij is alvast de grootste naam. Veel mooie namen doen niet mee in West-Vlaanderen. . Pidcock voor 2 op 2 Na de 7 op 7 van Wout van Aert nu de 2 op 2 van Tom Pidcock? De jonge Brit won gisteren de wereldbekermanche in Hulst en is dinsdag de publiekstrekker in de losse cross in Gullegem.



12:29 12 uur 29. Geen Van Aert, Iserbyt, Aerts en Van der Poel. Mathieu van der Poel, in 2021 winnaar in Gullegem, had de losse cross dit jaar niet op zijn eindejaarsmenu staan. Ook Wout van Aert, Toon Aerts en Eli Iserbyt slaan de West-Vlaamse veldrit over. Zo is Tom Pidcock de grootste naam. De Brit moet onder meer weerwerk krijgen van Quinten Hermans, Corné van Kessel, Gianni Vermeersch en Tim Merlier.



12:29 12 uur 29. Geen Nederlandse vrouwentoppers, wel Kopecky. Bij de vrouwen verschijnen onder anderen Shirin van Anrooij, Inge van der Heijden, Zoe Bäckstedt, Anna Kay, Marion Norbert Riberolle en Lotte Kopecky aan de start. Vorig jaar won de Hongaarse Kata Blanka Vas.



12:28 12 uur 28. Parcours. Het 2.850 meter lange parcours, op en rond de Europalaan, omvat onder andere een wasbord, een zandbak, balkjes en een brug met trappen als hindernissen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het een zware moddercross worden of een goed berijdbare weidecross.



12:27 12 uur 27. Het is natuurlijk niet gemakkelijk om een goed gestoffeerd deelnemersveld bijeen te boksen in een drukke kerst- en nieuwjaarsperiode. Toch zijn we best tevreden met hetgeen we het televisiepubliek kunnen aanbieden. Persverantwoordelijke Kevin Defieuw. Het is natuurlijk niet gemakkelijk om een goed gestoffeerd deelnemersveld bijeen te boksen in een drukke kerst- en nieuwjaarsperiode. Toch zijn we best tevreden met hetgeen we het televisiepubliek kunnen aanbieden. Persverantwoordelijke Kevin Defieuw