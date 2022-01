LIVESTREAM: Hermans duelleert met Pidcock in Gullegem

15:20 15 uur 20. 2e ronde achter de rug. Hermans en Pidcock blijven samen. Orts volgt op 10 seconden, Merlier op 12. 10 seconden verderop vinden we Niels Vandeputte terug, gevolgd door Ferdinande, Loockx, Wyseure en Meeusen. . 2e ronde achter de rug Hermans en Pidcock blijven samen. Orts volgt op 10 seconden, Merlier op 12.



10 seconden verderop vinden we Niels Vandeputte terug, gevolgd door Ferdinande, Loockx, Wyseure en Meeusen.

15:19 15 uur 19. We hebben nog altijd een gevecht. Commentator Michel Wuyts.

15:18 15 uur 18. Merlier op 15 seconden. De Belg moet Orts wel laten gaan.

15:18 15 uur 18. 2 duo's. Op 1 en 2 vinden we Hermans-Pidcock, op 3 en 4 Merlier-Orts.

15:17 15 uur 17. Hermans op kop. De Belg dringt de Brit het kopwerk niet op. Hermans doet flink zijn deel en zet Pidcock onder druk.

15:13 15 uur 13. Hermans komt bij Pidcock in zandbak. We hebben een duo vooraan. Quinten Hermans snijdt beter door het zand dan Pidcock en ze komen samen de bocht uit. Achter de twee heeft Tim Merlier zich losgewerkt. Iets verderop volgt een groepje met Orts.



Achter de twee heeft Tim Merlier zich losgewerkt. Iets verderop volgt een groepje met Orts.

15:13 15 uur 13. Pidcock knalt weg in de eerste ronde in Gullegem, Hermans blijft in de buurt.

15:12 15 uur 12. Hermans laat Pidcock niet zomaar wegrijden, maar je kan je daar dus geweldig aan verbranden. Commentator Michel Wuyts.

15:09 15 uur 09. Ronde in 9'30". Pidcock stoomt een eerste keer alleen op de finishlijn af. De winnaar van Hulst zondag heeft 2 tellen voorsprong op Quinten Hermans. Een 50-tal meter verder is er een groepje met o.a. Orts, Ferdinande en Meeusen.



Een 50-tal meter verder is er een groepje met o.a. Orts, Ferdinande en Meeusen.

15:09 15 uur 09. Orts wisselt, Pidcock leidt. De Spanjaard gaat de wisselzone binnen, waardoor de Brit vrij baan krijgt. Hij snelt door de plassen weg van Ferdinande en de rest.

15:07 15 uur 07. Renner uit andere rijstrook knalt door de doeken en werkt Vermeersch tegen de grond.

15:06 15 uur 06. Orts, Ferdinande, Pidcock. In die volgorde passeren ze iets voorbij halfweg de eerste ronde. De Spanjaard is Ferdinande weer gepasseerd, Pidcock volgt als derde.

15:05 15 uur 05. Orts even op kop. Ondanks het geploeter in de modder voelt de Spanjaard Felipe Orts zich in zijn sas. Hij gaat even over Ferdinande, maar dat duurt niet lang. Pidcock doet het ondertussen rustig aan, hij weet dat je op deze omloop tijd hebt om je in de koers te werken.



Pidcock doet het ondertussen rustig aan, hij weet dat je op deze omloop tijd hebt om je in de koers te werken.

15:02 15 uur 02. Anton Ferdinande maakt kopstart. De jonge belofte Anton Ferdinande van Pauwels Sauzen-Bingoal duikt las eerste het veld in van een grote meute. Tom Meeusen is goed mee in zijn zog, de Spanjaard Orts is ook goed weg. Pidcock vinden rond de 10e positie terug.



Tom Meeusen is goed mee in zijn zog, de Spanjaard Orts is ook goed weg. Pidcock vinden rond de 10e positie terug.

14:56 14 uur 56. Geen regen meer bij mannen. De vrouwen vertrokken in de gietende regen, de mannen zijn daarvan gespaard. Het parcours ligt er wel drassig bij, al is het niet echt een loopcross.



04-01-2022 04-01-2022.

04-01-2022

12:30 12 uur 30. Pidcock voor 2 op 2. Na de 7 op 7 van Wout van Aert nu de 2 op 2 van Tom Pidcock? De jonge Brit won gisteren de wereldbekermanche in Hulst en is dinsdag de publiekstrekker in de losse cross in Gullegem. Hij is alvast de grootste naam. Veel mooie namen doen niet mee in West-Vlaanderen.



Hij is alvast de grootste naam. Veel mooie namen doen niet mee in West-Vlaanderen.