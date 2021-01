Wout van Aert is de zand- en sneeuwkoning van Mol

De rest van het pak werd afgeschud met Soete als laatste overlever, daarna werd het een tweestrijd tussen de huidige en de vorige Belgische kampioen. Van Aert probeerde Sweeck onder druk te zetten in het zand en in ronde zes kraakte die finaal.

De Belgische kampioen was de torenhoge favoriet in het zand, maar na een razendsnelle start van Van der Haar moest hij meteen enkele plaatjes goedmaken. Dat lukte aardig en hij koos voor het wiel van zandduivel Sweeck. De juiste keuze want Sweeck nam bij het ingaan van ronde 2 de touwtjes in handen.

Van Aert: "Foto van zege in mijn driekleur inkaderen"

"Nu ik omgekleed ben valt het me pas op hoe wit het al is", zei Van Aert na zijn zege. "Ik heb geen last gehad van de sneeuw. Ik wist dat het verwacht werd dus ik had me warm aangekleed."

"Sweeck reed heel goed. Ik zette hem onder druk in het zand, maar hij bleef telkens in mijn wiel. Op een bepaald moment had ik dan toch een paar meter en dan moest ik doorgaan. Ik ben wel blij dat ik geen hele cross alleen gereden heb want op het einde werd het wel nog zwaar, ook met de wind."

"Winnen in de driekleur is leuk. Ik hoop straks een mooie foto te vinden en die ga ik inkaderen."