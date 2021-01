LIVE: Van Aert en Sweeck vechten zand- en sneeuwduel uit aan Zilvermeer

15:35 15 uur 35. Voetje van Sweeck. Een klein foutje van Sweeck en hij verliest meteen meters op Van Aert. De Belgische kampioen trekt meteen eens stevig door. . Voetje van Sweeck Een klein foutje van Sweeck en hij verliest meteen meters op Van Aert. De Belgische kampioen trekt meteen eens stevig door.

15:34 15 uur 34. Laurens Sweeck is nu diegene die de lijnen uitzet en het tempo bepaalt. Dit zal hoe dan ook een opsteker zijn voor hem met het oog op het WK. . Laurens Sweeck is nu diegene die de lijnen uitzet en het tempo bepaalt. Dit zal hoe dan ook een opsteker zijn voor hem met het oog op het WK.

15:29 15 uur 29. Halfweg de cross rijdt het kopduo steeds verder weg. Lars van der Haar is de eerste achtervolger op een halve minuut. . Halfweg de cross rijdt het kopduo steeds verder weg. Lars van der Haar is de eerste achtervolger op een halve minuut.

15:28 Sneeuwvlokjes. En daar is de winter. Er dwarrelt een beetje sneeuw naar beneden in Mol. Zal het de renners van hun stuk brengen? . 15 uur 28. Sneeuwvlokjes En daar is de winter. Er dwarrelt een beetje sneeuw naar beneden in Mol. Zal het de renners van hun stuk brengen?

15:26 Een oplettende crossfan waarschuwt: er komt sneeuw aan in Mol. 15 uur 26.

15:24 15 uur 24. Na zijn knalstart zien we Van der Haar nu op plaats zes. Hij kan nog wel dromen van brons. . Na zijn knalstart zien we Van der Haar nu op plaats zes. Hij kan nog wel dromen van brons.

15:23 15 uur 23. We zijn nog niet halfweg en er worden nu al renners opgerold door Van Aert en Sweeck. . We zijn nog niet halfweg en er worden nu al renners opgerold door Van Aert en Sweeck.

15:22 15 uur 22. Het is smullen als je dit ziet. Het zijn specialisten waar je naar kijkt. Paul Herygers op Play Sports. Het is smullen als je dit ziet. Het zijn specialisten waar je naar kijkt. Paul Herygers op Play Sports

15:20 15 uur 20. De Belgische kampioen lijkt deze week beter geslapen te hebben want hij komt almaar sterker voor de dag in het zand. Maar van Sweeck is hij nog niet af. . De Belgische kampioen lijkt deze week beter geslapen te hebben want hij komt almaar sterker voor de dag in het zand. Maar van Sweeck is hij nog niet af.

15:18 15 uur 18. Geen Mathieu van der Poel maar zijn broer doet goed mee. David heeft op dit moment de vierde plaats te pakken. . Geen Mathieu van der Poel maar zijn broer doet goed mee. David heeft op dit moment de vierde plaats te pakken.

15:17 15 uur 17. Soete heeft het een tikkeltje moeilijker in het zand en zo verliest hij enkele meters op de concurrentie. Het zal moeilijk zijn om dat terrein nog goed te maken. . Soete heeft het een tikkeltje moeilijker in het zand en zo verliest hij enkele meters op de concurrentie. Het zal moeilijk zijn om dat terrein nog goed te maken.

15:15 15 uur 15.

15:13 15 uur 13. Een drietal. Dat is er nog over aan kop van de cross. Sweeck en Van Aert hebben Daan Soete nog meegenomen. . Een drietal. Dat is er nog over aan kop van de cross. Sweeck en Van Aert hebben Daan Soete nog meegenomen.

15:11 15 uur 11. Van Aert op kop. Nu heeft Van Aert zijn plaats vooraan ingenomen. Heeft hij zin in een solo of blijft hij rustig? . Van Aert op kop Nu heeft Van Aert zijn plaats vooraan ingenomen. Heeft hij zin in een solo of blijft hij rustig?

15:08 15 uur 08. De Belgische driekleur heeft Sweeck snel weer te pakken. Het is duidelijk wie de sterke mannen in de koers zijn. . De Belgische driekleur heeft Sweeck snel weer te pakken. Het is duidelijk wie de sterke mannen in de koers zijn.

15:07 15 uur 07. Van Aert blijft even steken op een bultje. Dat geeft Sweeck wat speelruimte. . Van Aert blijft even steken op een bultje. Dat geeft Sweeck wat speelruimte.

15:06 15 uur 06. Daan Soete sluit op kop de eerste ronde af, maar geeft het commando snel door aan Sweeck. Van Aert koerst alert mee. . Daan Soete sluit op kop de eerste ronde af, maar geeft het commando snel door aan Sweeck. Van Aert koerst alert mee.

15:05 15 uur 05. Ze dansen vrolijk door het zand. Van der Haar doet het nog altijd uitstekend. Van Aert heeft zich in het wiel van Sweeck genesteld. . Ze dansen vrolijk door het zand. Van der Haar doet het nog altijd uitstekend. Van Aert heeft zich in het wiel van Sweeck genesteld.

15:02 15 uur 02. We zien in de herhaling beter wat er gebeurd is bij de start. De renners waren niet klaar voor de start. Het ging allemaal razendsnel en er waren dus nog renners hun trui aan het uittrekken. . We zien in de herhaling beter wat er gebeurd is bij de start. De renners waren niet klaar voor de start. Het ging allemaal razendsnel en er waren dus nog renners hun trui aan het uittrekken.

15:01 15 uur 01. Een knalstart is het niet van de Belgische kampioen. Hij rijdt ongeveer in positie acht. Lars van der Haar bepaalt het tempo. . Een knalstart is het niet van de Belgische kampioen. Hij rijdt ongeveer in positie acht. Lars van der Haar bepaalt het tempo.

15:00 15 uur match begonnen Start! De cross is op gang gefloten. Er is al een renner zijn fiets vergeten in de achtergrond, maar de toppers zijn allemaal goed weg.

14:55 14 uur 55. Geen Toon Aerts en geen Mathieu van der Poel en dus moet Van Aert vooral naar Laurens Sweeck kijken. De zandduivel wil hier nog eens een cross meepikken. . Geen Toon Aerts en geen Mathieu van der Poel en dus moet Van Aert vooral naar Laurens Sweeck kijken. De zandduivel wil hier nog eens een cross meepikken.

13:11 13 uur 11. Van Aert: "Het parcours is mooi, dicht bij huis en in het zand". Van Aert: "Het parcours is mooi, dicht bij huis en in het zand"

12:44 12 uur 44.

12:43 Van Aert had nieuws voor de start. 12 uur 43.

16-01-2021 16-01-2021.

12:19 12 uur 19. Van Aert zoekt naar goed gevoel in zand. Een WK in Oostende kan niet zonder zand. Dat beseft ook Wout van Aert, die nog geen zandparcours heeft afgewerkt dit seizoen. "Ik wil in Mol het gevoel nog wat aanscherpen", zegt hij. "In Oostende, tijdens het WK, krijgen we ook zandstroken te verwerken." Na de Zilvermeercross trekt Van Aert naar Spanje om met Jumbo-Visma een ploegstage af te werken. . Van Aert zoekt naar goed gevoel in zand Een WK in Oostende kan niet zonder zand. Dat beseft ook Wout van Aert, die nog geen zandparcours heeft afgewerkt dit seizoen. "Ik wil in Mol het gevoel nog wat aanscherpen", zegt hij. "In Oostende, tijdens het WK, krijgen we ook zandstroken te verwerken."



Na de Zilvermeercross trekt Van Aert naar Spanje om met Jumbo-Visma een ploegstage af te werken.

12:16 Laurens Sweeck demonstreerde zijn zandkunsten al eens in Niel, toen hij Eli Iserbyt aftroefde. Ook in Mol vindt de ex-Belgisch kampioen een parcours op maat. 12 uur 16.

15-01-2021 15-01-2021.