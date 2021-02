Met een goed gevoel de lente in: Laurens Sweeck is weer de primus in Oostmalle

Laurens Sweeck :"Het ging heel goed vandaag. Ik was in het begin wat gefrustreerd na een slechte start. Bovendien liet Thijs Aerts dan ook nog het gat vallen op een onrespectvolle manier. Ik voelde me heel goed en heb dan maar ineens doorgezet. Gisteren had ik slechte benen, vandaag zat er wel power op. Op deze omloop voelde ik heel snel dat er nog iets op zat. "

"Ik sluit het seizoen nu goed af. Over de hele lijn mag ik best tevreden zijn over mijn seizoen. Het doet deugd doet om hier te winnen."