Van der Poel is primus in Gullegem, intense strijd voor de 3e plaats

Pidcock kan spaarzame Van der Poel niet vermoeien

In Gullegem kregen de renners een van de weinige losse crossen van dit seizoen voorgeschoteld. Geen klassement, dus verschillende grotere namen lieten de cross dan ook schieten.

Mathieu van der Poel was wel op de afspraak, net als zijn Britse belager Tom Pidcock. Van Aert, Aerts, Vanthourenhout, Iserbyt en Laurens Sweeck richtten hun focus al op de wereldbekermanche van Hulst, die morgen op het menu staat.

Een tweestrijd tussen Van der Poel en Pidcock dan maar? Daarop was het even wachten, want na een zwakke start en een valpartij in de eerste ronde moest de wereldkampioen al achtervolgen. Een klusje dat evenwel snel geklaard was.

Vooraan was het de wederoptredende Jens Adams die het mooie weer maakte. Ook Thibau Nys zat in het mooie gezelschap. Maar een eerste prikje van Van der Poel zorgde al voor een schifting. Enkel Pidcock kon volgen, Nys viel terug na een valpartij.

Halfweg koers had Van der Poel genoeg van zijn Britse gezelschap en plaatste hij zijn versnelling. Pidcock wist meteen hoe laat het was. De top 2 lag al vast, de strijd om de derde plek was spannender.

Daar ging het tussen Vermeersch, Adams en Orts. Die laatste was de eerste om te lossen. Ook Adams moest Vermeersch laten gaan, maar kwam in de slotronde nog sterk terug. Hij ging erop en erover en palmde zo de laatste podiumplek in.

Met Joran Wyseure (7e), Emiel Verstrynge (8e) en Thibau Nys (9e) eindigden er drie jonge Belgen knap in de top 0-10.