Mathieu van der Poel en Tom Pidcock azen op tussendoortje in Gullegem

10 uur 16. Cross Gullegem. De cross in Gullegem is nog maar toe aan zijn vierde editie. In 2018, toen nog een B-cross, was de eerste winst voor een landgenoot: Nick Van De Kerckhove. Het daaropvolgende jaar maakte Gullegem de overstap van amateurcross naar een echte A-cross en trok de organisatie een nog mooier deelnemersveld aan. Mathieu van der Poel toonde zich telkens de beste in 2019 en 2020 en zoekt vandaag zijn derde zege op een rij in de West-Vlaamse gemeente. .