Kijk vanaf 13.30 uur naar de allerlaatste cross van Sanne Cant

Laatste cross Sanne Cant

De Sluitingsprijs van Oostmalle staat vanmiddag in het teken van Sanne Cant. De 34-jarige veldritkoningin rijdt er haar allerlaatste wedstrijd.



Je hoeft er geen seconde van te missen. De uitzending begint rond 13.30 uur, om 13.40 weerklinkt het allerlaatste startschot voor Cant.



Kijk straks hier live naar de cross of zap naar Sporza op VRT1.