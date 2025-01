LIVE (13.45 uur): Geeft kersvers Belgisch kampioene Norbert Riberolle haar driekleur extra glans in Otegem?

Bij de vrouwen hebben we de kersverse Belgische kampioene, Marion Norbert Riberolle, aan de start. Ook Sanne Cant, toch 15 jaar lang de Belgische kampioene, zal haar opwachting maken. Het is mooi dat Otegem de eer krijgt de oude en de nieuwe draagster van de tricolore aan de start te krijgen.

organisator Benny Lavaert