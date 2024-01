Laura Verdonschot krijgt vanmiddag een herkansing tegen Sanne Cant

Ontroostbaar was ze. Laura Verdonschot strandde zaterdag op het BK op een zucht van de onklopbare Sanne Cant.



Vanmiddag in Otegem kijken ze mekaar opnieuw in de ogen op de jaarlijkse "herkansing voor het Belgisch kampioenschap".



Zijn ook van de partij: titelverdedigster Marion Norbert-Riberolle, Aniek van Alphen, Yara Kastelijn, Clara Honsinger en Joyce Vanderbeken.



Om 13.45 uur weerklinkt het startsignaal. Op deze pagina houden we u op de hoogte.