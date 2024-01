Belgisch kampioene Sanne Cant moet ploeggenote voor zich dulden in Otegem

Marion Norbert Riberolle heeft haar kans gegrepen op "de herkansing voor het BK". In Otegem was ze haar ploeggenote en 15-voudig Belgisch kampioene Sanne Cant te slim af. De Nederlandse renster Aniek van Alphen werd derde.

Twee dagen na het Belgisch kampioenschap in Meulebeke stonden 18 rensters opgelijnd voor de Weversmisdagcross in Otegem, beter bekend als de herkansing voor het BK.

Nummer 2 Laura Verdonschot had revanche kunnen nemen tegen Sanne Cant, maar zij trok al naar Spanje voor de Wereldbekercross van volgend weekend in Benidorm.

Nummer 3 Marion Norbert Riberolle was wel van de partij. Zij maakte deel uit van het kwartet dat de finale aansneed.

De renster van Crelan-Corendon won net als vorig jaar. Cant werd tweede, Aniek van Alphen vervolledigde het podium.

Was dit het laatste optreden van Cant in Otegem? Zaterdag verraste ze ietwat door haar afscheid aan te kondigen.