LIVE: Offday voor Alvarado in Gullegem, drie leidsters in de modder

Door de zware regenval zaten de organisatoren in Gullegem deze week met de handen in het haar. Bepaalde stroken stonden helemaal blank. Zo doken er beelden op van jeugdrenners die deze week tot aan hun buik in het water stonden.



Afgelasten was geen optie voor de organisatie, waardoor de omloop licht gewijzigd werd. Enkele lager gelegen stroken zijn verwijderd uit de lus, waardoor het parcours iets korter zal zijn.



De vele weidestroken in Gullegem lagen er na de ingreep nog behoorlijk groen bij, maar door jeugdwedstrijden en verkenningen werd het parcours de voorbije dagen al snel herschapen tot een modderbad. Zorgt dat straks voor spektakel in de koers?