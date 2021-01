Lucinda Brand graait de overwinning mee in de Zilvermeercross

Met het WK in Oostende in het verschiet, zagen veel rensters deze cross als generale repetitie. Toch lieten Cant en wereldkampioene Alvarado deze oefengalop schieten. Verdonschot moest aan titelverdedigster de Belgische eer hoog houden, maar kwam door het Nederlandse geweld nooit vooraan piepen.

Betsema voelde zich in haar sas en legde meteen een verschroeiend tempo op. Brand schoof uiteraard mee en ook Manon Bakker klampte enkele rondjes aan. Uiteindelijk kregen we toch de verwachte tweestrijd en Brand en Betsema reden samen de laatste ronde in.

Brand nam op het juiste moment de koppositie over en Betsema raakte er niet meer voorbij. Het Nederlandse podium werd vervolledigd door een sterke Marianne Vos.