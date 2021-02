Wie is de beste in de Sluitingsprijs in Oostmalle bij afwezigheid van Brand en Alvarado?

10:34

10 uur 34. Eindelijk prijs voor Sanne Cant? Gisteren in Sint-Niklaas was Denise Betsema de beste in de Waaslandcross. Ze haalde het voor Annemarie Worst en Sanne Cant, die nog altijd wacht op een zege dit seizoen, het BK niet meegerekend. Lukt het vandaag wel voor de Belgisch kampioene? .