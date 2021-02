LIVE: Welke vrouw graait het laatste prijsje mee in het veldrijden?

14:05 14 uur 05. Duel Cant-Betsema. Van der Heijden is de volgende die op een gaatje gezet wordt. Krijgen we een duel tussen zandcrossers Cant en Betseman? . Duel Cant-Betsema Van der Heijden is de volgende die op een gaatje gezet wordt. Krijgen we een duel tussen zandcrossers Cant en Betseman?

14:00 14 uur . Nog 4 ronden. De geschiedenis herhaalt zich. In de rechte lijn naar de finish gaan de drie leiders bijna surplacen. Van Alphen doet er alles aan om weer aan te sluiten, maar ze geraakt er niet bij. . Nog 4 ronden De geschiedenis herhaalt zich. In de rechte lijn naar de finish gaan de drie leiders bijna surplacen. Van Alphen doet er alles aan om weer aan te sluiten, maar ze geraakt er niet bij.

13:58 Mechanische pech. Worst moet afhaken met materiaalpech. Ze valt zo weg uit de kopgroep. Ook Van Alphen hangt op een gaatje. Zo krijgen we een trio: Cant, Betsema en Van der Heijden. . 13 uur 58. Mechanische pech Worst moet afhaken met materiaalpech. Ze valt zo weg uit de kopgroep. Ook Van Alphen hangt op een gaatje. Zo krijgen we een trio: Cant, Betsema en Van der Heijden.

13:54 13 uur 54. Cant heeft de volledige eerste ronde voor haar rekening genomen, maar nu is het Van der Heijden die het tempo bepaalt. De Belgische kampioene rijdt nu in derde stelling. . Cant heeft de volledige eerste ronde voor haar rekening genomen, maar nu is het Van der Heijden die het tempo bepaalt. De Belgische kampioene rijdt nu in derde stelling.

13:51 13 uur 51. Vijftal. Er heeft zich een drietal gevormd, met naast Cant ook nog Van der Heijden en Betsema. In de laatste rechte lijn valt het stil en zo kunnen Worst en Van Alphen. . Vijftal Er heeft zich een drietal gevormd, met naast Cant ook nog Van der Heijden en Betsema. In de laatste rechte lijn valt het stil en zo kunnen Worst en Van Alphen.

13:46 13 uur 46. Cant losgebroken. Cant heeft al een mooi gaatje. Achter Van der Heijden rijdt Betsema als eerste van de Nederlandse toppers. . Cant losgebroken Cant heeft al een mooi gaatje. Achter Van der Heijden rijdt Betsema als eerste van de Nederlandse toppers.

13:46 13 uur 46. Cant gaat meteen voorbije Van der Heijden en neemt de kop. Ze lijkt geen last te hebben van haar valpartij. . Cant gaat meteen voorbije Van der Heijden en neemt de kop. Ze lijkt geen last te hebben van haar valpartij.

13:44 13 uur 44. Start. De vrouwen zijn van start gegaan. Sanne Cant draait als 2e het veld in, vlak achter Van der Heijden. . Start De vrouwen zijn van start gegaan. Sanne Cant draait als 2e het veld in, vlak achter Van der Heijden.

13:40 13 uur 40. Ik ben in de opwarming met mijn arm aan zo'n hek blijven haken, zoals Wout ook heeft voorgehad in de Tour. Maar het valt goed mee, ik ga gewoon kunnen crossen. Sanne Cant. Ik ben in de opwarming met mijn arm aan zo'n hek blijven haken, zoals Wout ook heeft voorgehad in de Tour. Maar het valt goed mee, ik ga gewoon kunnen crossen. Sanne Cant

10:34 10 uur 34. Eindelijk prijs voor Sanne Cant? Gisteren in Sint-Niklaas was Denise Betsema de beste in de Waaslandcross. Ze haalde het voor Annemarie Worst en Sanne Cant, die nog altijd wacht op een zege dit seizoen, het BK niet meegerekend. Lukt het vandaag wel voor de Belgisch kampioene? . Eindelijk prijs voor Sanne Cant? Gisteren in Sint-Niklaas was Denise Betsema de beste in de Waaslandcross. Ze haalde het voor Annemarie Worst en Sanne Cant, die nog altijd wacht op een zege dit seizoen, het BK niet meegerekend. Lukt het vandaag wel voor de Belgisch kampioene?

10:33 10 uur 33. Ethias Cross vrouwen Sanne Cant nestelt zich nog eens op het podium, Betsema pakt de bloemen