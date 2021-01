LIVE: Sanne Cant krijgt in Gullegem opnieuw een kans op haar eerste seizoenszege

14:00 14 uur . Riberolle lost. Marion Norbert Riberolle moet het groepje met Cant laten rijden. De Franse kampioene hangt op een meter of 20. . Riberolle lost Marion Norbert Riberolle moet het groepje met Cant laten rijden. De Franse kampioene hangt op een meter of 20.

13:57 13 uur 57. Vas sukkelt in de zandbak. Voor de tweede ronde op een rij moet Vas van de fiets in de zandbak. Ze loopt tot het einde en springt weer op haar fiets. Cant lukt het wel om recht te blijven en loopt zo wat in. . Vas sukkelt in de zandbak Voor de tweede ronde op een rij moet Vas van de fiets in de zandbak. Ze loopt tot het einde en springt weer op haar fiets. Cant lukt het wel om recht te blijven en loopt zo wat in.

13:55 8". Vas heeft een bonus van 8 seconden op de vier achtervolgers. Daar is Cant intussen begonnen aan de inhaalrace. . 13 uur 55. 8" Vas heeft een bonus van 8 seconden op de vier achtervolgers. Daar is Cant intussen begonnen aan de inhaalrace.

13:53 Val Compton. In de achtergrond smakt Katie Compton in de materiaalzone tegen de grond. De Amerikaanse (42) is bezig aan haar afscheidstournée. . 13 uur 53. Val Compton In de achtergrond smakt Katie Compton in de materiaalzone tegen de grond. De Amerikaanse (42) is bezig aan haar afscheidstournée.

13:52 13 uur 52. Bisnummer voor Vas? Net als in Bredene, waar ze won, rijdt Vas halfweg de eerste ronde wat weg van de rest. Riberolle laat een gaatje met Kay in haar wiel. Ook voor Cant en Van der Heijden gaat het wat te snel. . Bisnummer voor Vas? Net als in Bredene, waar ze won, rijdt Vas halfweg de eerste ronde wat weg van de rest. Riberolle laat een gaatje met Kay in haar wiel. Ook voor Cant en Van der Heijden gaat het wat te snel.

13:50 13 uur 50. Tempo omlaag. Riberolle laat het tempo weer wat zakken, Kay maakt van die gelegenheid gebruik om vooraan aan te sluiten bij de Française en Vas. Ook Van der Heijden en Cant komen er bijna bij. . Tempo omlaag Riberolle laat het tempo weer wat zakken, Kay maakt van die gelegenheid gebruik om vooraan aan te sluiten bij de Française en Vas. Ook Van der Heijden en Cant komen er bijna bij.

13:49 13 uur 49. In de zandbak stompt de Franse kampioene zich helemaal tot het einde, Vas moet afstappen en geeft een lengte toe. . In de zandbak stompt de Franse kampioene zich helemaal tot het einde, Vas moet afstappen en geeft een lengte toe.

13:47 13 uur 47. Riberolle blijft het tempo hoog houden en krijgt Vas in haar wiel. Van der Heijden, Cant en Kay volgen iets verder. . Riberolle blijft het tempo hoog houden en krijgt Vas in haar wiel. Van der Heijden, Cant en Kay volgen iets verder.

13:45 13 uur 45. Start! We zijn vertrokken! De 29 vrouwen zien hoe Riberolle als een pijl uit een boog vertrekt. . Start! We zijn vertrokken! De 29 vrouwen zien hoe Riberolle als een pijl uit een boog vertrekt.

13:44 13 uur 44. Of ik de favoriet ben? Dat denk ik niet. Misschien.De winst in Bredene gaf me wel vertrouwen, maar Sanne Cant en Anna Kay zijn ook zeker favorieten. Het WK is mijn grote doel dit seizoen. Kata Blanka Vas (winnares Bredene). Of ik de favoriet ben? Dat denk ik niet. Misschien.De winst in Bredene gaf me wel vertrouwen, maar Sanne Cant en Anna Kay zijn ook zeker favorieten. Het WK is mijn grote doel dit seizoen. Kata Blanka Vas (winnares Bredene)

13:41 13 uur 41. Het is best droog. Vorig jaar was er best wat slijk, dat zal er nu niet meer komen. Ik denk dat het een mooie cross zal worden. Sanne Cant. Het is best droog. Vorig jaar was er best wat slijk, dat zal er nu niet meer komen. Ik denk dat het een mooie cross zal worden. Sanne Cant

13:39 13 uur 39. Mijn "moteur" heeft wel wat leeftijd, dus deze cross kan er wel bij. Ik hoop vandaag mee te doen voor de zege. De voorbijgaande crossen was het net naast het podium. Vandaag is de bezetting wat minder, dus hoop ik mee te doen. Sanne Cant. Mijn "moteur" heeft wel wat leeftijd, dus deze cross kan er wel bij. Ik hoop vandaag mee te doen voor de zege. De voorbijgaande crossen was het net naast het podium. Vandaag is de bezetting wat minder, dus hoop ik mee te doen. Sanne Cant

13:38 13 uur 38. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345279889885298688

10:43 10 uur 43. Favorieten. In Bredene kregen we voor het eerst dit seizoen Belgisch kampioene Sanne Cant op het podium, ook Alicia Franck mocht als derde mee op het schavotje gaan staan. Dat had natuurlijk ook te maken met de afwezigheid van de Nederlandse vrouwen. Die zijn er vandaag ook niet bij. Een nieuwe kans dus voor Sanne Cant om haar eerste zege van het seizoen te pakken. Maar dan moet ze deze keer wel voorbij de Hongaarse kampioene Kata Blanka Vas, die won in Bredene. Naast Cant en Vas zijn ook Franck, Aniek van Alphen, Anna Kay, Marion Nobert Riberolle, Inge van der Heijden, Loes Sels en Katie Compton erbij. Daarnaast is het ook uitkijken naar de 18-jarige Julie De Wilde. . Favorieten In Bredene kregen we voor het eerst dit seizoen Belgisch kampioene Sanne Cant op het podium, ook Alicia Franck mocht als derde mee op het schavotje gaan staan. Dat had natuurlijk ook te maken met de afwezigheid van de Nederlandse vrouwen.

Die zijn er vandaag ook niet bij. Een nieuwe kans dus voor Sanne Cant om haar eerste zege van het seizoen te pakken. Maar dan moet ze deze keer wel voorbij de Hongaarse kampioene Kata Blanka Vas, die won in Bredene.

Naast Cant en Vas zijn ook Franck, Aniek van Alphen, Anna Kay, Marion Nobert Riberolle, Inge van der Heijden, Loes Sels en Katie Compton erbij. Daarnaast is het ook uitkijken naar de 18-jarige Julie De Wilde.

10:42 Het dagmenu. 10 uur 42. Het dagmenu