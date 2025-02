Laurens Sweeck juicht in Maldegem na kat-en-muisspelletje met Eli Iserbyt

wo 5 februari 2025 16:00

Hij deed iedereen het hoofd buigen in de Exact Cross van Maldegem. Na een uur vliegen over het kurkdroge parcours, staken Eli Iserbyt en Laurens Sweeck er uiteindelijk bovenuit. In een duel tijdens de spannende slotronde toonde Sweeck (Crelan-Corendon) zich de meest frisse man na het WK. "Ik had graag nog een wedstrijd gewonnen, dat is me gelukt", glunderde hij.



Voor de top 3 van het WK veldrijden zit het cross-seizoen erop en dus kregen we weer het scenario van voor de kerstperiode voorgeschoteld: spannende wedstrijden tot aan de finish.

Exact wat we te zien kregen op de pijlsnelle omloop in het park van Maldegem. De Formule 1-wedstrijd begon met enkele crashes.

Felipe Orts was een van de pechvogels. De Spaanse kampioen smakte tegen de grond, maar reed de Parkcross wel uit.

Sweeck vs. Iserbyt

Voorin mocht de Zwitserse kampioen Kevin Kuhn de eerste rondes in de cockpit plaatsnemen, daarna was het aan Laurens Sweeck en Eli Iserbyt.

De twee speelden kat en muis in het Sint-Annapark. De derde aanval van Sweeck was raak. In de laatste ronde hees hij zich op kop, om die positie niet meer af te staan. Iserbyt strandde op enkele seconden van zijn voormalige ploegmaat. Vandeputte mocht als derde mee het podium op. Emiel Verstrynge nam voor eigen publiek vrede met de vierde plaats.

zeges Laurens Sweeck seizoen 2024-2025 Essen Niel Merskplas Diegem Koksijde Maldegem

Reacties:

Laurens Sweeck (winnaar): "Ik vond het heel moeilijk om het juiste moment uit te kiezen. Op kop zitten was lastig, idealiter zat je in tweede positie, om zo steeds mee op te schuiven." "Na enkele mindere resultaten doet deze zege deugd. Ik had graag nog een wedstrijd gewonnen. Mooi dat ik die nu al kan afvinken."

Eli Iserbyt (tweede): "Zeker in de laatste ronde was Laurens de beste. Ik liep wat leeg, maar ik voelde me goed vandaag. Dat pak ik mee naar de volgende wedstrijden." "Snellere omlopen liggen me beter, hopelijk regent het dus niet te veel meer. De X²O-trofee is nog een doel voor mij. Hopelijk pik ik nog ergens een overwinning mee."

Niels Vandeputte (derde): "Dit was geen makkelijke cross. We moesten voortdurend vechten voor een plaats." "Dat lukte tot in de voorlaatste ronde, maar door een moment van concentratieverlies, verspeel ik mijn kans op de overwinning. Een uur lang hypergeconcentreerd crossen, is lastig in deze wedstrijden."

Uitslag Exact Cross Maldegem ranking naam resultaat 1 Laurens Sweeck in 59'57" 2 Eli Iserbyt op 3" 3 Niels Vandeputte 9" 4 Emiel Verstrynge 12' 5 Toon Aerts 13" 6 Mees Hendrikx 14' 7 Anton Ferdinande 15" 8 Jente Michels 22" 9 Joran Wyseure 37" 10 Jens Adams 41"