Laurens Sweeck juicht in Maldegem na beklijvend kat-en-muisspelletje met Iserbyt in de slotronde

Hij deed iedereen het hoofd buigen in de Exact Cross van Maldegem. Na een uur vliegen over het kurkdroge parcours, staken Eli Iserbyt en Laurens Sweeck er uiteindelijk bovenuit. In een duel tijdens de spannende slotronde toonde Sweeck (Crelan-Corendon) zich de friste man na het WK. Niels Vandeputte werd derde.