LIVESTREAM (15.00 u): Veel mist en supporters in Loenhout, speelt knie Nys parten?

Snelle omloop of ploeteren?

Ondanks de regenval van de voorbije dagen zou het rondje in Loenhout er snel bijliggen. Voor de wederkerende Van Aert, die altijd goed uit de voeten komt op een modderomloop, zou het alvast een wezenlijk verschil kunnen maken.



"Een snelle omloop? Met alle regen die er gevallen is, had ik dat niet verwacht. We zullen het morgen zien, hé", blikte Mathieu van der Poel donderdag na zijn zege in Gavere vooruit.