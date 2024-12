LIVESTREAM (15.00 u): Van Aert en Van der Poel kruisen de degens in Loenhout, zieke Aerts past

Eerste duel

In Loenhout is het zover: Wout van Aert stapt op zijn crossfiets en zal meteen zijn borst mogen natmaken. Ook wereldkampioen Mathieu van der Poel staat op de affiche en is natuurlijk de te kloppen man.



Loenhout is geen klassementscross, waardoor niet alle toppers present tekenen. Staan wel op de startlijst: onder meer Thibau Nys, Niels Vandeputte, Laurens Sweeck en Toon Aerts.



Ook Tim Merlier zakt af naar de feestcross. Merlier zal deze winter enkel in Loenhout en Gullegem zijn crossfiets afstoffen.