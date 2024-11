Wordt het de dag van Eli Iserbyt en Pauwels Sauzen-Bingoal? Kijk vanaf 14.45 uur naar de Urban Cross

Geen Thibau Nys

Zoek niet naar de Europese kampioen in Kortrijk. Net zoals een ander deel van het crosspeloton focust Nys dit weekend vol op de Wereldbekeropener in Antwerpen.



Andere afwezigen in Kortrijk zijn Nys' ploegmakkers Lars van der Haar en Pim Ronhaar, Spaans kampioen Felipe Orts en Toon Aerts.