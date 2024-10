LIVESTREAM (15u): Eli Iserbyt zint na aflopen schorsing op wraak in Heerderstrand

Vorig jaar ging de zege in Heerderstrand naar Niels Vandeputte. De renner van Alpecin-Deceuninck veegde de nul achter zijn naam al weg in het Franse Burmath begin deze maand en moest vorige week in Essen enkel Laurens Sweeck en in Ruddervoorde enkel Joran Wyseure voor laten gaan. Sweeck is er in Nederland ook weer bij.