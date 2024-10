LIVESTREAM: Wie profiteert in Essen van de afwezigheid van geschorste Iserbyt?

Jarige Toon Aerts als favoriet?

"Ik hou ongelooflijk veel rekening met een hongerige Toon Aerts", zei commentator Ruben Van Gucht in onze voorbeschouwing op het veldritseizoen. Met een sterk WK gravel en een 4e plek in Beringen toonde Toon Aerts zich al in uitstekende vorm. Kan hij dat in Essen omzetten in een podiumplaats en misschien zelfs een overwinning? Het zou een mooi verjaardagscadeau zijn voor zijn 31e verjaardag.