Aftellen naar Exact Cross Beringen: Iserbyt kan revanche nemen op Nys

Podium van 2023 doet mee

Beringen is net als vorig jaar de start van het crossseizoen. Heel wat mooie namen tekenen meteen present - al is het natuurlijk nog wachten op namen als Van der Poel, Pidcock en de geblesseerde Van Aert.



Eli Iserbyt won de cross in 2021 en 2022 en Thibau Nys stak een stokje voor drie op een rij. In een spannend spurtduel pakte Nys junior zijn eerste zege bij de profs. Michael Vanthourenhout mocht op korte afstand als derde op het podium.



Die 3 doen alvast opnieuw mee, aangevuld met onder meer Lars van der Haar, Toon Aerts, Niels Vandeputte, Joran Wyseure, Toon Vandebosch, Emiel Verstrynge, Ryan Kamp en Felipe Orts.