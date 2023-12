Wout van Aert en Mathieu van der Poel kruisen straks in Mol voor het eerst deze winter de degens

De Zilvermeercross in Mol is vrijdagnamiddag het decor voor het allereerste duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel deze crosswinter. De twee tenoren openden elk hun seizoen met een zege, wie behoudt straks zijn perfecte rapport? Mis niets bij Sporza en kijk live om 15.00 u via onze livestream of op VRT1.