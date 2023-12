Wout van Aert maakt zaterdag cross-comeback in Essen: "Hem kloppen? In een ver verleden, ja"

Een tegen allen, allen tegen Van Aert?

Veel renners hebben na de drukke eerste twee maanden van het crossseizoen gekozen om even op de pauzeknop te drukken en op stage naar Spanje te trekken. Om zo te anticiperen op de kerstperiode. Afwezigen hebben dit weekend ongelijk, want zo lijken de podiumkansen van mannen als Jens Adams, Lander Loockx, Daan Soete, Tom Meeusen en Thijs Aerts in Essen (zaterdag) exponentieel te stijgen.



Al lijken zij zelf ook wel te beseffen dat de kans op de ultieme oppergaai dan weer een flinke knauw heeft gekregen door de terugkeer van Wout van Aert - ook al liet die zelf blijken nog niet top te zijn. "Ik geloof hem als hij dat zegt over zijn vorm, en dat zijn focus meer op het voorjaar ligt. Maar met dit deelnemersveld zal hij wel goed genoeg zijn om te kunnen winnen, en ook dat zal hij wel weten", vertelt zijn trainingsmaatje en tegenstander Daan Soete. "Wout (Van Aert, red.) zal deze cross ongetwijfeld gebruiken om te weten waaraan hij nog moet sleutelen de komende weken. Zijn aanwezigheid geeft de cross alvast wel een mooie boost."



Eenzelfde geluid klinkt bij Jens Adams, die toch naar voren wordt geschoven als podiumkandidaat in Essen. "Bij de eerste drie zijn, is het doel. Maar ik besef ook wel dat winnen moeilijk zal worden nu Van Aert terug is. Ik heb hem in een ver verleden al eens geklopt, maar ik vrees dat dat nu toch moeilijk zal zijn. Hij zal wel in orde zijn, ik weet dat hij goed getraind heeft."