Kijk om 15 uur naar de cross-comeback van Wout van Aert in Essen: "Hij zal goed genoeg zijn om te winnen"

Enkel Thijs Aerts dubbelt

Tussen de modder in Essen en de sneeuw in Val di Sole ligt een heel pak kilometers. Er is maar eentje die zich waagt aan de dubbel: Thijs Aerts. De anderen kiezen.



Wout van Aert rijdt vandaag, waarna hij maandag voor 10 dagen op ploegstage vertrekt naar Spanje met Jumbo-Visma.



Nog namen voor Essen: Jens Adams, Lander Loockx, Daan Soete en Tom Meeusen.



In Italië doet niemand van de Grote 3 mee: Van der Poel en Pidcock komen nog later dan Van Aert in het veld. De Nederlander opent op 22 december in Mol, de Brit op 16 december in Herentals.



Wel in Italië en dus niet in Essen: titelverdediger Michael Vanthourenhout en WB-leider Eli Iserbyt. En Laurens Sweeck, Joris Nieuwenhuis, Niels Vandeputte en Cameron Mason. Maar ook geen Lars van der Haar, Pim Ronhaar en Thibau Nys, die op stage zijn.