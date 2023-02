Exact Cross Sint-Niklaas: Laurens Sweeck vindt aan De Ster een parcours op zijn maat

clock 10:24

10 uur 24. Topfavoriet Sweeck. Op het domein van recreatiedomein De Ster komen bij de mannen de kanshebbers op de zege uit België, met Lars van der Haar als enige uitzondering. Een topfavoriet aanduiden is moeilijk, maar door het vele zand lijkt Laurens Sweeck, vorige week winnaar in Lille, toch een streepje voor te hebben. Sweeck werd vorig jaar derde in Sint-Niklaas, achter zijn toenmalige ploegmaat Michaël Vanthourenhout en Eli Iserbyt, die ook nu weer kans maken op de zege. .