LIVE: Gerben Kuypers vliegt alleen rond in Essen, Jens Adams jaagt op hem

clock 15:59 15 uur 59. Kuypers wint! De belofte houdt favoriet Jens Adams af, die finisht als tweede op een kleine 20 seconden. Verstrynge pakte de derde podiumplek. . Kuypers wint! De belofte houdt favoriet Jens Adams af, die finisht als tweede op een kleine 20 seconden. Verstrynge pakte de derde podiumplek.

clock 15:57 15 uur 57. Plek 3 is spannend. Kuypers op 1, Adams op 2. Dat lijkt vast te staan. Voor het podium komen Verstrynge, Michels en Van De Putte nog in aanmerking. Die rijden samen rond. . Plek 3 is spannend Kuypers op 1, Adams op 2. Dat lijkt vast te staan.



Voor het podium komen Verstrynge, Michels en Van De Putte nog in aanmerking. Die rijden samen rond.

clock 15:56 15 uur 56. Kuypers voorzichtig. De leider neemt geen risico's meer, hij weet dat de buit binnen is. . Kuypers voorzichtig De leider neemt geen risico's meer, hij weet dat de buit binnen is.

clock 15:54 15 uur 54. Verschil blijft 22 seconden. Kuypers steekt de hand uit naar de overwinning. Als hij geen ongelukken doet, moet 22 seconden bij de voorlaatste passage aan de finish volstaan. Het vuur bij Jens Adams lijkt ook wat gedoofd. . Verschil blijft 22 seconden Kuypers steekt de hand uit naar de overwinning. Als hij geen ongelukken doet, moet 22 seconden bij de voorlaatste passage aan de finish volstaan. Het vuur bij Jens Adams lijkt ook wat gedoofd.

clock 15:50 15 uur 50. Kuypers duwt dapper voort. Ook in de voorlaatste ronde versaagt de leider niet. De jongeman van 22, die in de eerste ronden op kop reed, doet dat nog steeds. En er zit nog veel snee op. . Kuypers duwt dapper voort Ook in de voorlaatste ronde versaagt de leider niet. De jongeman van 22, die in de eerste ronden op kop reed, doet dat nog steeds. En er zit nog veel snee op.



clock 15:47 15 uur 47. Nog 2 ronden. Het ziet er goed uit voor Gerben Kuypers, als hij pech of een inzinking kan vermijden. De 22-jarige telt na 8 van de 10 ronden 22 seconden voorsprong op Jens Adams. Die kwam razendsnel opzetten, maar maakt nu geen tijd meer goed. Verstrynge volgt op 31 seconden, Michels en Van De Putte op 37. . Nog 2 ronden Het ziet er goed uit voor Gerben Kuypers, als hij pech of een inzinking kan vermijden. De 22-jarige telt na 8 van de 10 ronden 22 seconden voorsprong op Jens Adams.



Die kwam razendsnel opzetten, maar maakt nu geen tijd meer goed.



Verstrynge volgt op 31 seconden, Michels en Van De Putte op 37.

clock 15:45 15 uur 45. Meeusen 11e. Waar hangt lokale held Tom Meeusen uit? De 34-jarige Essenaar miste zijn start en fietst als 11e op meer dan een minuut. . Meeusen 11e Waar hangt lokale held Tom Meeusen uit? De 34-jarige Essenaar miste zijn start en fietst als 11e op meer dan een minuut.

clock 15:44 15 uur 44. 22 seconden. Adams doet meteen flink stuk van zijn achterstand. De kloof tussen de tweede en de derde is 22 seconden, dat waren er bij de finishpassage nog 30. . 22 seconden Adams doet meteen flink stuk van zijn achterstand. De kloof tussen de tweede en de derde is 22 seconden, dat waren er bij de finishpassage nog 30.

clock 15:42 15 uur 42. Adams solo op 2. Jens Adams met een cartouche. Hij kwam lang vooraan niet echt goed uit de verf, maar bij het ingaan van de 8e van 10 ronden, is Adams weggereden van Michels, Verstrynge en Van De Putte. Adams moet dan wel 10 seconden per ronde goedmaken om Gerben Kuypers in te halen. . Adams solo op 2 Jens Adams met een cartouche. Hij kwam lang vooraan niet echt goed uit de verf, maar bij het ingaan van de 8e van 10 ronden, is Adams weggereden van Michels, Verstrynge en Van De Putte.



Adams moet dan wel 10 seconden per ronde goedmaken om Gerben Kuypers in te halen.

clock 15:39 15 uur 39. Michels (19) jaagt. Het tempo bij de 4 achtervolgers wordt bepaald door Jente Michels (19), met in zijn wiel Emiel Verstrynge (20). Adams is de derde, Van De Putte is blij dat hij nog mee is. . Michels (19) jaagt Het tempo bij de 4 achtervolgers wordt bepaald door Jente Michels (19), met in zijn wiel Emiel Verstrynge (20). Adams is de derde, Van De Putte is blij dat hij nog mee is.

clock 15:37 15 uur 37. Na 6 ronden: Kuypers definitief weg? Het moet al flink misgaan voor Gerben Kuypers, want hij gaat de laatste 4 ronden in met een voorsprong van 30 seconden op 4 achtervolgers. Verstrynge, Michels, Van De Putte en Adams. Jens Adams, vooraf getipt als topfavoriet, maakt af en toe een foutje te veel. . Na 6 ronden: Kuypers definitief weg? Het moet al flink misgaan voor Gerben Kuypers, want hij gaat de laatste 4 ronden in met een voorsprong van 30 seconden op 4 achtervolgers.



Verstrynge, Michels, Van De Putte en Adams. Jens Adams, vooraf getipt als topfavoriet, maakt af en toe een foutje te veel.

clock 15:29 15 uur 29. Kuypers heeft 25 seconden. De achtervolgers zien de koploper niet meer rijden. We zijn halfweg de koers en Michels, Van De Putte, Verstrynge en Van De Putte volgen op 25 seconden. Belmans is 6e op 34 seconden. . Kuypers heeft 25 seconden De achtervolgers zien de koploper niet meer rijden. We zijn halfweg de koers en Michels, Van De Putte, Verstrynge en Van De Putte volgen op 25 seconden. Belmans is 6e op 34 seconden.

clock 15:27 15 uur 27. Leider Kuypers trekt fors door. Gerben Kuypers duwt stevig op de pedalen. De 22-jarige jongeman, die nog op zoek is naar een profcontract, zit in de winning mood. Kuypers won vorige week nog de Coupe de France, waarbij hij in 5 van de 6 manches zegevierde. . Leider Kuypers trekt fors door Gerben Kuypers duwt stevig op de pedalen. De 22-jarige jongeman, die nog op zoek is naar een profcontract, zit in de winning mood.



Kuypers won vorige week nog de Coupe de France, waarbij hij in 5 van de 6 manches zegevierde.

clock 15:25 15 uur 25. Nog meer pech Verstrynge. Verstrynge kon snel na de passage van de finish van fiets wisselen, maar hij hangt plots pas achter Adams. Daar is nog iets gebeurd met de jongeling. . Nog meer pech Verstrynge Verstrynge kon snel na de passage van de finish van fiets wisselen, maar hij hangt plots pas achter Adams. Daar is nog iets gebeurd met de jongeling.

clock 15:23 15 uur 23. Verstrynge lek. Kuypers is alleen leider, want Verstrynge heeft een lekke achterband. De materiaalpost is niet ver, maar bij de passage aan de finish is zijn achterstand al 5 seconden. Michels en Van De Putte volgen op 14 seconden, Belmans en Adams op 21 seconden. . Verstrynge lek Kuypers is alleen leider, want Verstrynge heeft een lekke achterband. De materiaalpost is niet ver, maar bij de passage aan de finish is zijn achterstand al 5 seconden.



Michels en Van De Putte volgen op 14 seconden, Belmans en Adams op 21 seconden.

clock 15:22 15 uur 22. Kuypers en Verstrynge is kopduo. De youngsters Gerben Kuypers en Emiel Verstrynge kijken niet om en hebben met z'n tweeën een flinke kloof geslagen met eerste achtervolgers Michels en Van De Putte. Jens Adams hinkt nog een paar plekken verderop. Dit wordt lastig voor Adams. . Kuypers en Verstrynge is kopduo De youngsters Gerben Kuypers en Emiel Verstrynge kijken niet om en hebben met z'n tweeën een flinke kloof geslagen met eerste achtervolgers Michels en Van De Putte. Jens Adams hinkt nog een paar plekken verderop.



Dit wordt lastig voor Adams.

clock 15:21 15 uur 21. Adams valt. Horny raakt niet goed door de modder, Jens Adams wil hem voorbij, maar Horny hindert hem, waardoor Adams ten val komt. Een streep door de rekening van de man die wilde winnen vandaag. . Adams valt Horny raakt niet goed door de modder, Jens Adams wil hem voorbij, maar Horny hindert hem, waardoor Adams ten val komt. Een streep door de rekening van de man die wilde winnen vandaag.

clock 15:17 15 uur 17. Clément Horny op kop in koers. We gaan de vierde ronde in met Clément Horny op de eerste plaats. Achter hem rijden Verstrynge, Kuypers en Adams mee over de streep. Op 3 seconden zijn Michels, Belmans en Van De Putte de eerste achtervolgers. . Clément Horny op kop in koers We gaan de vierde ronde in met Clément Horny op de eerste plaats. Achter hem rijden Verstrynge, Kuypers en Adams mee over de streep. Op 3 seconden zijn Michels, Belmans en Van De Putte de eerste achtervolgers.

clock 15:15 15 uur 15. 10 ronden. Het parcours van 2.550 meter zal 10 keer gereden worden. We zijn een dik kwartier weg en zitten in de 3e ronde. . 10 ronden Het parcours van 2.550 meter zal 10 keer gereden worden. We zijn een dik kwartier weg en zitten in de 3e ronde.