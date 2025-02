Marie Schreiber vliegt naar de zege in Maldegem, 2 vrouwen gediskwalificeerd na handgemeen

Marie Schreiber (SD Worx) heeft de eerste cross na het WK gewonnen. De Luxemburgse was, in afwezigheid van de crème de la crème, de sterkste op een pijlsnelle omloop. De Parkcross in Maldegem werd ontsierd door een akkefietje tussen Manon Bakker en Jinse Peeters. Ze werden allebei uit de cross gezet.