LIVESTREAM (13.30u): Boekt Riberolle in Maldegem eerste zege in Belgische trui?

De Exact Cross in Maldegem is traditioneel de eerste herkansing na het WK veldrijden. Belgisch kampioene Marion Riberolle aast op een eerste zege in haar Belgische trui, maar ook Sanne Cant wil haar knappe WK verzilveren in het Sint-Annapark. Bekijk de Parkcross vanaf 13.30 uur op VRT1 of via de livestream.