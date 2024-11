Wereldkampioene Fem van Empel maakt haar comeback in Kortrijk, livestream om 13.30 uur

Geen Brand en Alvarado

Terwijl Fem van Empel voor het eerst in 3 weken weer in het veld te bewonderen is, laten de andere toppers Kortrijk links liggen.



Zoek vanmiddag dus niet naar zegekoningin Ceylin Alvarado, Nederlands kampioene Lucinda Brand en Italiaanse kampioene Sara Casasola. Zij sparen hun kruit voor de Wereldbeker-opener in Antwerpen van morgen.