Fem van Empel viert comeback met demonstratie in Kortrijk, Sanne Cant voor het eerst in top 5

Van de Spaanse zon naar 2°C gevoelstemperatuur in Kortrijk. Fem van Empel klappertandde. Na een pauze van 3 weken met een stage in Spanje knalde de wereldkampioene al na 7 minuten weg van de tegenstand. De Nederlandse kon al vrij snel in spaarmodus gaan, goed voor haar 4e zege van het seizoen. Concurrentie kwam er vandaag niet uit de hoek van Alvarado, Brand en Casasola, want die lieten Kortrijk links liggen voor de Wereldbeker-opener in Antwerpen morgen.

Voor Van Empel was het haar eerste cross en meteen ook eerste zege sinds haar Europese titel in Pontevedra 3 weken geleden.



"Herbeginnen met een overwinning is altijd leuk", klonk Van Empel tevreden. "Dit doet zeker veel deugd."



De temperatuur was vandaag misschien wel haar grootste tegenstander. "Als je in Spanje in zulke warme temperature traint, dan was het vandaag wel heel koud. Vooral door de wind die heel hard waaide."



Van Empel bekijkt de komende crossen door een roze bril. "Ik heb niet stilgezeten in Spanje en ben nu normaal gezien beter dan voor mijn pauze."



Etaleert ze die hoogvorm morgen al in Antwerpen? "Ik kijk enorm uit naar die eerste Wereldbekercross. Het is een mooi parcours en deelnemersveld."