LIVESTREAM (13.30u): Zet Alvarado zegetocht voort in het zand van Heerderstrand?

Manon Bakker triomfeerde vorig jaar in Heerderstrand en is dan ook een van de favorieten vandaag. Dan zal ze wel moeten afrekenen met Ceylin del Carmen Alvarado, die met zeges in Ardooie en Ruddervoorde op dreef is. Ook Belgisch kampioene Sanne Cant, Laura Verdonschot en Inge van der Heijden zijn van de partij.