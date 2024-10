LIVESTREAM (om 13.30u): Laura Verdonschot is blikvanger bij afwezigheid Nederlandse kleppers en zieke Cant

Cant is ziek

Sanne Cant moest in Essen voor het eerst dit seizoen het veld induiken, maar de Belgische kampioene is ziek. Laura Verdonschot, die in Spanje en Groot-Brittannië al 6 overwinningen sprokkelde, is dan ook de topfavoriete. Ook Marion Norbert Riberolle en Alicia Franck zijn Belgische kanshebbers.