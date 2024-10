Kijk vanaf 16.05 uur naar de opener van het veldritseizoen in Beringen

Fem van Empel voor 3 op een rij

Fem van Empel is nog maar net 22 jaar, maar ze won al 2 keer het WK (in 2023 en 2024). Beringen schreef de jonge Nederlandse ook al 2 keer op haar naam. Vorig jaar stond ze er al op de foto met haar regenboogtrui.



Dat is dit jaar ook haar bedoeling. De tegenstand is evenwel niet min: haar landgenotes Ceylin del Carmen Alvarado, Nederlands kampioene Lucinda Brand, Annemarie Worst, Denise Betsema en Inge van der Heijden zullen dat proberen te verhinderen.



Van Belgische zijde is het uitkijken naar Marion Norbert Riberolle, Alicia Franck en Fleur Moors. Sanne Cant wacht nog een weekje om haar laatste cross-seizoen aan te snijden.