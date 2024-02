Kunnen Belgische vrouwen Lucinda Brand het vuur aan de schenen leggen? Kijk om 13.45 uur naar de Waaslandcross

In 4 van de 6 Exact Crossen stond deze winter al een Belgische op het podium: Marion Norbert Riberolle in Essen en Zonnebeke, Sanne Cant in Loenhout en Laura Verdonschot in Maldegem.



Om er 5 op 7 van te maken moeten de Belgische vrouwen vandaag voorbij Lucinda Brand. Op papier lijkt dat een mission impossible. Maar je weet nooit.