LIVESTREAM: Sanne Cant ploetert vlot door de modder in Loenhout. Pakt ze haar eerste zege?

Manon Bakker, die dit seizoen al won in Val di Sole, hoopt op een 2e zege in Loenhout. "Er zijn veel rensters aan elkaar gewaagd dit seizoen", vertelt de Nederlandse.



"Als je net 1 procentje beter bent, maakt al het verschil tussen een 5e of een 13e plek."Ik zou graag af en toe een procentje beter zijn."



Is Sanne Cant haar grote tegenstandster vandaag? "Normaal rijden wij voor de overwinning. Ik ben benieuwd naar de strijd. Nu is het wat technisch, als het meer regent, wordt het ieder voor zich. Ik hoop dat het nog even blijft regenen."