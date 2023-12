LIVESTREAM: Geen Nederlandse toppers in Essen, kunnen de Belgische dames meedoen om winst?

Kansen voor de Belgen

Zoek vandaag niet naar Fem van Empel, Puck Pieterse of Ceylin Alvarado. De meeste Nederlandse toppers kiezen in deze periode voor warmere oorden en laten de cross in Essen aan zich voorbijgaan.



Wel van de partij is Aniek van Alphen. De Nederlandse is titelverdedigster in Essen en won dit seizoen al in eigen land op de Kleeberg, maar kon ook in België al enkele knappe ereplaatsen veroveren.



Voor de rest is het vooral uitkijken naar de Belgische dames. Marion Norbert-Riberolle reed in het begin van dit seizoen al enkele keren podium en krijgt vandaag een uitgelezen kans om nog eens toe te slaan.



Verder mogen ook Laura Verdonschot, Kiona Crabbé en Suzanne Verhoeven hopen op een mooie notering. De Britse Anna Kay, voorlopig bezig aan een matig seizoen, hoopt dan weer de rug te rechten.