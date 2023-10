LIVESTREAM: Veldritseizoen gaat van start in Beringen: wie klopt Fem van Empel op hertekend parcours?

De rensters maken zich klaar voor het eerste startschot van dit seizoen. Wie schiet het best uit de startblokken hier in Beringen.

16 uur 09. De rensters maken zich klaar voor het eerste startschot van dit seizoen. Wie schiet het best uit de startblokken hier in Beringen. .

16 uur 08. Het is nog steeds een heel zware cross hier. Het zijn ook korte rondjes, dus ik denk wel dat we er veel gaan moeten rijden. Shirin van Anrooij.

11 uur 17. Nieuw parcours in Beringen. In 2026 vindt in Beringen het Belgisch kampioenschap plaats. Om die reden kreeg de organisatie de vraag om het aantal hoogtemeters wat in te perken. De grootste verandering hierdoor is dat de rensters niet meer helemaal tot boven op de mijnterril zullen rijden. Ook is de lengte van de aanwezige klimmetjes gereduceerd. De echte zware en lange klimmen zullen we dit jaar dus niet meer terugzien in Beringen. .