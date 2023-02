Annemarie Worst geeft haar pechseizoen nog wat glans met zege in Sint-Niklaas

Vrij snel in de cross zonderden Worst, Brand en Alvarado zich af op het niet al te zware parcours in Sint-Niklaas.

Alvarado leek als beste door het zand te klieven en ook bergop ging ze telkens goed omhoog in het "amfitheater". Toch raakte de ex-wereldkampioene niet van haar Nederlandse landgenotes af en dus bleven ze met z'n drieën samen.

Op twee ronden van het einde had Annemarie Worst plots wel een kloofje te pakken. Alvarado en Brand werkten niet goed samen in de achtervolging en de vogel was gaan vliegen.

Voor Worst is het de tweede zege in februari, nadat ze eerder ook al de beste was in de Parkcross van Maldegem. Alvarado probeerde in de slotronde nog op haar eentje naar Worst te knallen, maar moest uiteindelijk vrede nemen met de tweede plaats, Brand werd derde.