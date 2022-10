LIVE: Van Empel en Brand kiezen samen het hazenpad in Meulebeke

clock 14:06 14 uur 06. De zandbak in de laatste ronde zal cruciaal zijn. Daar kan het verschil gemaakt worden. Sven Nys. De zandbak in de laatste ronde zal cruciaal zijn. Daar kan het verschil gemaakt worden. Sven Nys

clock 14:02 8 seconden voor de leidsters. Alvarado probeert ondertussen de sprong naar de twee leidsters te wagen. Al lijkt het een lastige klus te zullen worden tegen een ontketende Van Empel en Brand. . 14 uur 02. time difference

clock 14:02 14 uur 02. Nu is het toch Lucinda Brand die aan de boom schudt. Alleen Fem Van Empel kan haar voorlopig van antwoord dienen. Krijgen we opnieuw een tweestrijd zoals in Beringen? .

clock 14:01 14 uur 01. Betsema keert terug. Betsema is er ondertussen in geslaagd om terug te keren in de kop van de wedstrijd. De rest van het deelnemersveld rijdt op een aanzienlijk pak seconden rond. .

clock 13:55 13 uur 55. Betsema betaalt gelag voor trage start. Met Alvarado, Van Empel, Brand, Van Alphen en Van der Heijden krijgen we momenteel 5 leidsters. Denise Betsema heeft na een trage start de boot gemist. De Nederlandse rijdt op plek 7 rond. .

clock 13:55 13 uur 55.

clock 13:52 13 uur 52. Ik ga toch liever niet met Van Empel naar de finish, al verbaasde ik mezelf wel tijdens de sprint in Beringen. Lucinda Brand.

clock 13:51 13 uur 51. Fem van Empel voert het tempo aan. Fem van Empel neemt het heft meteen in handen en slaat samen met Alvarado een klein gaatje met de rest van de favorieten. Sanne Cant rijdt rond de 9e plek rond. .

clock 13:48 13 uur 48. Stevige klimmetjes. In Meulebeke krijgen de rensters toch een pittig parcours voor de wielen geschoven. Met stevige klimmetjes wordt het noodzaak om geen voet aan wal te zetten en zo opstroppingen te vermijden. .

clock 13:47 13 uur 47. Het is zowaar Inge van der Heijden die als eerste het veld induikt, in haar zog volgen de favorieten. .

clock 13:45 13 uur 45. On y va! Het startschot weerklinkt en de vrouwen trekken zich op gang in Meulebeke. Wie schiet er het best uit de startblokken? .

clock 12:55 12 uur 55. BK-parcours van 2021. Vorig jaar vond in Meulebeke het Belgisch kampioenschap plaats, waardoor het parcours toen een stevige facelift kreeg. Met twee extra heuvels moesten de deelnemers toen veel dieper in hun krachtenarsenaal tasten. Dit jaar vinden de rensters hetzelfde parcours terug. Kan Sanne Cant nog eens uitblinken in de modder waar ze haar Belgische trui op zak stak? .

clock 12:46 12 uur 46. Wint Van Empel straks haar 3e Exact Cross op rij? Het deelnemersveld in Meulebeke komt sterk overeen met dat van in Beringen. Wie er vandaag wel bijkomt is Belgisch kampioene Sann Cant. Annemarie Worst is net zoals vorige week niet van de partij. Net zoals Marianne Vos, Shirin van Anrooij, Puck Pieterse en Yara Kastelijn. Voor de zege kijken we daarom opnieuw naar vrouw-in-vorm Fem van Empel en haar landgenote Lucinda Brand. Brand moest in Beringen haar meerdere erkennen in Van Empel en zal vandaag alvast gebrand zijn om revanche te nemen. Daarnaast maken ook Denise Betsema en Ceylin Alvarado aanspraak op de overwinning.