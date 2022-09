Rastalent Fem van Empel (20) soleert naar de bloemen in seizoensopener in Kruibeke

De grauwe wolken en de regenval hadden de voorbije dagen de komst van het nieuwe veldritseizoen aangekondigd. In Kruibeke mochten Sanne Cant en co. aan hun seizoen beginnen. Plassen en zompige modderstroken hadden van de Polderscross een waardige seizoensopener gemaakt.



Voor de zege was het uitkijken naar een Nederlandse triootje: Fem van Empel, Annemarie Worst en Denise Betsema gingen in de pronostieken outsiders als Cant vooraf.



Van Empel toonde al snel waarom. Ze ging hard van start, Worst moest zich dubbelplooien om het wiel van haar jonge landgenote te kunnen houden. Van Betsema was er voorin al snel geen sprake meer, zij verloor kostbare tijd door een schakelprobleem en zou derde worden.



Worst en Van Empel vergezelden mekaar nog enkele ronden, maar halfweg koers vond Van Empel, nog altijd maar 20 jaar, het welletjes geweest. Met gezwinde tred stoomde ze weg van Worst, en na een machtige solo reed ze richting de eerste bloemen van het seizoen.



Sanne Cant was achter het Nederlandse geweld the best of the rest. De Belgische kampioene reed naar een knappe vierde plaats, een hoopvolle start voor haar. Marion Norbert Riberolle was de tweede landgenote op plek 7.