Aniek van Alphen maakt favorietenrol waar in Essen, Alicia Frank en Yara Kastelijn mee op het podium

clock 14:35 14 uur 35. Frank op 2. Kastelijn sprint naar 3 voor Kay. Verdonschot is 5e, Bentveld 6e.

clock 14:35 14 uur 35. Van Alphen zegeviert als favoriete. Aniek van Alphen was vooraf genoemd als topfavoriete en ze maakte die rol waar.

clock 14:31 14 uur 31. Van Alphen nog een minuut. En dan wint ze na Boom een 2e keer in 2 weekends. Frank lijkt opweg naar twee, Kastelijn en Kay duelleren voor plek drie.



Frank lijkt opweg naar twee, Kastelijn en Kay duelleren voor plek drie.

clock 14:31 14 uur 31. Frank alleen. Alicia Frank lijkt op weg naar de tweede plaats. Ze heeft een kloof geslagen.

clock 14:25 14 uur 25. Van Alphen vliegt. De rest ziet Van Alphen al lang niet meer rijden. De Nederlandse is 45 seconden sneller bij de voorlaatste passage van de streep, Frank is de eerste van de 5 achtervolgers met ook Verdonschot, Kay, Kastelijn en Bentveld.

clock 14:24 14 uur 24. Frank heeft er zin in. Alicia Frank neemt het voortouw bij de achtervolgers, ze wil ook iets bewijzen, want ze komt binnenkort in Essen wonen. Dat motiveert.

clock 14:23 14 uur 23. Spannend voor 2e plaats. Wie wordt tweede achter Van Alphen? Frank, Verdonschot, Kay, Kastelijn of Bentveld? In deze volgorde rijden ze nu in de achtervolging.



In deze volgorde rijden ze nu in de achtervolging.

clock 14:20 14 uur 20. Van Alphen zegezeker 6e ronde in. Dit geeft Aniek van Alphen - zonder pech - niet meer uit handen. De achtervolgers volgen op meer dan een halve minuut, waar Kastelijn nu weer volop de kop trekt. Rochette, Verhoeven, Van Sinaey en Van Loy maken de top 10 compleet.



Rochette, Verhoeven, Van Sinaey en Van Loy maken de top 10 compleet.

clock 14:18 14 uur 18. Van Alphen loopt uit. Het verschil bedraagt ondertussen meer dan een halve minuut. Bij de achtervolgers tellen we afwisselend 4 en 5 vrouwen, Bentveld hangt aan de slinger.

clock 14:14 14 uur 14. 5e ronde (van de 7). Van Alphen won vorige week in Boom en werd 7e in Antwerpen de dag nadien. Verdonschot was de beste Belgische in de WB-Scheldecross met een 8e plaats. Bij het ingaan van de 5e ronde telt Van Alphen 26 seconden voorsprong op Verdonschot, Frank, Kastelijn en Kay. Bentveld volg 8 seconden later.



Bij het ingaan van de 5e ronde telt Van Alphen 26 seconden voorsprong op Verdonschot, Frank, Kastelijn en Kay. Bentveld volg 8 seconden later.

clock 14:10 14 uur 10. Verdonschot/Frank jagen op Van Alphen. Kastelijn krijgt het wat moeilijk in de achtervolging, Van Alphen verdubbelt haar voorsprong naar meer dan 20 seconden. Het sein voor de ploegmates Frank en Verdonschot om de jacht samen te organiseren en het tempo de hoogte in de gooien. Kay pikt haar wagonnetje aan en rekent erop dat ze straks kan profiteren van het werk van Frank/Verdonschot/Kastelijn. Bentveld zijn we kwijt.



Het sein voor de ploegmates Frank en Verdonschot om de jacht samen te organiseren en het tempo de hoogte in de gooien.



Kay pikt haar wagonnetje aan en rekent erop dat ze straks kan profiteren van het werk van Frank/Verdonschot/Kastelijn. Bentveld zijn we kwijt.

clock 14:07 14 uur 07. Van Alphen heeft 12 seconden. Na drie ronden passeert Aniek van Alphen met 12 seconden voorsprong - nog niet geruststellend - op het duo Kastelijn/Kay. Kay is ploegmate van Van Alphen, dat speelt ook een rol. Verdonschot volgt op 17 seconden, Frank en Bentveld nog een paar tellen verderop. Van Alphen steekt een hand uit naar een tweede zege in twee weekends.



Verdonschot volgt op 17 seconden, Frank en Bentveld nog een paar tellen verderop.



Van Alphen steekt een hand uit naar een tweede zege in twee weekends.

clock 14:03 14 uur 03. Van Alphen voor Kastelijn. Van Alphen lijkt haar benen van Boom gevonden te hebben. Ze telt 5 seconden voorsprong op Yara Kastelijn, die de hete adem van Anna Kay in haar nek voelt. Even verderop rijden Verdonschot, Frank en Bentveld.



Even verderop rijden Verdonschot, Frank en Bentveld.

clock 14:02 14 uur 02. Incident vooraan. Bentveld valt in een bocht, waardoor ook Frank niet meer door kan. Aniek van Alphen profiteert en trekt fors door. De kopgroep ligt uit elkaar.

clock 13:59 13 uur 59. Met 6 vrouwen ronde 3 in. We hebben twee ronden afgewerkt: Verdonschot is komen aansluiten. De beste van de rest is Rochette, op 25 seconden.

clock 13:57 13 uur 57. Verdonschot hapert. Het tempo van Frank op kop gaat iets te hard voor Verdonschot. Die maakte een klein foutje, maar krijgt het gat niet meer toe. De 5 vooraan: Frank, Kastelijn, Van Alphen, Kay en Bentveld. Verdonschot op een 20-tal meter.



De 5 vooraan: Frank, Kastelijn, Van Alphen, Kay en Bentveld. Verdonschot op een 20-tal meter.

clock 13:53 13 uur 53. Kastelijn sluit bijna aan. De eerste ronde zit erop: de 5 vooraan blijven goed bij elkaar. Yara Kastelijn, die nog maar 3 crossen reed dit seizoen en meer op de weg mikt, probeert de aansluiting te vinden op een paar seconden. Iets verderop volgen Van Sinaey en Rochette.



Iets verderop volgen Van Sinaey en Rochette.

clock 13:52 13 uur 52. Frank voert forcing. Het loopt niet echt vlot in Essen, het is veel draaien en keren en door weiden die amper bereden worden.