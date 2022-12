Aniek van Alphen maakt favorietenrol waar in Essen, Alicia Franck en Yara Kastelijn mee op podium

Geen Van Empel, Pieterse, Van Anrooij, Alvarado, Betsema of andere Brands in Essen, de vierde Exact Cross van het seizoen. Ook Sanne Cant ontbrak door ziekte.



Aniek van Alphen won vorige week in Boom haar eerste klassementscross en pakte dat vertrouwen mee. Op een parcours waar het niet echt goed loopt in de weiden en met veel draaien en keren dook de 18-jarige Nederlandse Leonie Bentveld als eerste het veld in.



De ploegmates Alicia Franck, die gemotiveerd was omdat ze binnenkort in Essen komt wonen, en Laura Verdonschot namen fluks over, Van Alphen, haar Britse ploegmate Anna Kay en Yara Kastelijn maakten de kopgroep van 6 compleet.



In het begin van de 3e ronde (van 7) maakte Bentveld een schuiver, waardoor Franck niet meer door kon. Van Alphen zag haar moment en zette de turbo aan.



De Nederlandse breidde haar voorsprong stelselmatig uit, van 12 seconden naar bijna een minuut bij de streep.



Achter haar streden de andere 5 om het podium, die strijd was spannend met een bedrijvige Kastelijn, die nog maar haar 4e cross van het seizoen reed.



In de laatste ronde kon Franck zich loswerken, Kastelijn won het spurtje voor plek 3 van Kay.