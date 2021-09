Eli Iserbyt toont goede vorm en soleert naar knappe zege in Rapencross

"Als ik het publiek moet geloven, is Iserbyt in goede doen", liet Paul Herygers optekenen aan sporza voor de start. En dat hij goed was, liet Eli Iserbyt al zien van bij de start.

Iserbyt: "Reed met Verschueren en Mettepenningen in achterhoofd"

Eli Iserbyt toonde in Lokeren dat hij meteen de goede vorm te pakken had. "In de eerste ronden reed iedereen op een lint. Ik wist dat ik daar zeker op kop moest zitten. Toen maakte iemand een foutje en kon ik wegrijden, maar het was zeker geen makkelijke wedstrijd."

"Ik kon mijn voorsprong uitbouwen en goed controleren, dat is geruststellend voor volgende weken", weet Iserbyt, die het beste van zichzelf gaf in Lokeren.



"Ik reed rond met Jolien Verschueren en Roger Mettepenningen in mijn achterhoofd", laat de Europese kampioen optekenen. "Dat waren mensen uit mijn dichte omgeving. Ik wil mijn overwinning opdragen aan hen."