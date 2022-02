LIVE: Geen wereldkampioen Pidcock, wel Iserbyt en Van der Haar in Maldegem

Het verschil tussen Sweeck en de vijf achtervolgers is 17 seconden. Het ziet er goed uit voor Sweeck op twee rondes van het einde.

Tijdsverschil. Het verschil tussen Sweeck en de vijf achtervolgers is 17 seconden. Het ziet er goed uit voor Sweeck op twee rondes van het einde. . 15 uur 46.

Vanthourenhout staat opeens stil net voor het einde van de zevende ronde. Er moet iets gebeurd zijn. We denken sporen van een val te zien. Sweeck is zo nog de enige leider.

Sweeck alleen ! Vanthourenhout staat opeens stil net voor het einde van de zevende ronde. Er moet iets gebeurd zijn. We denken sporen van een val te zien. Sweeck is zo nog de enige leider. . 15 uur 41.

Achter Sweeck en Vanthourenhout doen Van der Haar, Iserbyt, Vandeputte, Vandebosch en Orts nog altijd mee. De rest is ter ver teruggeslagen, lijkt het.

15 uur 38. Achter Sweeck en Vanthourenhout doen Van der Haar, Iserbyt, Vandeputte, Vandebosch en Orts nog altijd mee. De rest is ter ver teruggeslagen, lijkt het. .

15:37

15 uur 37. Van der Haar aan het front!! Voor het eerste sinds zijn val in de eerste ronde zien we Lars van der Haar op de voorgrond. De Nederlander trekt serieus door en probeert de kloof met de leiders kleiner te maken. Iserbyt moet zich reppen om in het wiel te blijven. .