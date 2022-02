Laurens Sweeck graait nog late zege mee in Parkcross in Maldegem

De achtervolging stopte. Op drie rondes van het einde viel Vanthourenhout voorin weg. Buiten beeld smakte hij tegen de grond. Sweeck was alleen en dat gaf hem een goed gevoel. Hij reed foutloos. Geen toeval in een cross met zandstroken, waar hij zo van houdt.

Eli Iserbyt keek de kat uit de boom. Orts en Vandeputte moesten het werk doen tot halfweg. Toen zette Iserbyt en Vandebosch zich toch op kop in de achtervolging op hun ploegmaats. Dat was niet naar de zin van Sweeck vooraan. Hij maakte zich zichtbaar druk op ploegleider Richard Groenendaal. En dat hielp.

De wedstrijd van Sweeck zag er helemaal anders uit. Al in de eerste ronde sloeg hij een gaatje, maar helemaal alleen zou het op zo een snel parcours en door de wind moeilijk worden. Ideaal was dus dat ploegmaat Michael Vanhourenhout de aansluiting maakte. Het was het begin van een koppeltijdrit.

Behalve Tom Pidcock waren de belangrijke WK-gangers allemaal aanwezig in Maldegem. De nummer twee van het WK, Lars van der Haar, maakte een uitstekende start, maar viel bij de eerste passage over de balkjes. De Nederlander moest daardoor lang achtervolgen en zou pas op het einde nog een rol spelen.

Sweeck: "Wegrijden met Vanthourenhout was ideale scenario"

"Het ging meteen goed vandaag, alleen de wind was lastig", zei Laurens Sweeck na de cross bij VTM. "Daarom was het een ideaal scenario dat Michael Vanhourenhout kwam aansluiten. Maar we moesten wel knokken, want we reden niet zo maar weg."

Halfweg maakte Sweeck zich opeens boos op ploegleider Groenendaael. "Ik vond dat we te weinig steun kregen van de ploeg. Ze hielden de boel te veel in gang. Toen Vanhourenhout viel, weet ik niet precies wat er gebeurde. Ik hoorde het aan het geroep van mensen en zag hem liggen. Dat was sowieso een cruciaal moment."

"Ik was toen net tempo aan het maken. Voor sommigen is het seizoen misschien gedaan na het WK, maar voor mij telt Maldegem ook nog mee", sloot Sweeck af met een glimlach.

Ook Eli Iserbyt zag er tevreden uit met zijn tweede plaats. "Omdat Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout vroeg vertrokken, kon ik het wat van de tweede lijn bekijken."

"Dat we nog probeerden naar de koplopers te rijden? Ik wou vooral Toon Vandebosch gunnen om derde te worden. Hij is jong en heeft al veel gewerkt voor het team, dus ik hoopte dat hij alleen weg zou kunnen rijden."